Maroc: Un concours à distance pour dénicher les jeunes talents

La Direction provinciale de la Culture de Taroudant et de Tata organise un Concours à distance visant à dénicher les jeunes talents dans les domaines artistique et culturel notamment, parmi les enfants de 6 à 16 ans et des jeunes de moins de 30 ans, issus de ces deux provinces.

Placée sous le thème "Tous des créateurs distingués depuis nos domiciles", cette compétition vise à explorer les capacités et aptitudes créatives des candidats en lice, dans les domaines culturel et artistique, indique un communiqué de ladite Direction. Ce concours s'inscrit dans le cadre du programme provincial d'appui aux jeunes talents au niveau de Tata et Taroudant, surtout durant cette circonstance exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie mondiale du coronavirus, ajoute la même source, mettant en avant le caractère particulier de cette initiative destinée à explorer les jeunes talents ainsi que leur esprit créatif. La compétition concerne différents genres littéraires et artistiques dont, la poésie, le Zajal et la poésie amazighe, la nouvelle (en arabe, français et amazigh), les arts plastiques et la photographie.

Selon les organisateurs, ce concours vise, en outre, à créer un "esprit de compétition chez les enfants et les jeunes, à stimuler leur créativité et sens de l'innovation dans le domaine artistique et surtout, à préserver des passerelles de communication entre la direction provinciale de la culture et les créateurs, intellectuels et représentants d'institutions culturelles relevant de ces deux provinces". Et la même source de faire savoir que les jeunes talents désireux de participer à ce concours, sont priés d'envoyer leurs travaux artistiques, munis de leurs informations personnelles via l'adresse électronique : essaber@minculture.gov.ma.

Un tirage au sort sera organisé, chaque lundi, pour annoncer le gagnant dans chaque catégorie, alors que d'autres surprises seront annoncées prochainement par la direction provinciale de la Culture, à travers sa page Facebook. Toujours dans le cadre des initiatives des différentes institutions, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) propose, en cette période de confinement, une sélection de livres audio, accessible via son site internet. Cette sélection comprend les ouvrages des plus grands auteurs qui ont marqué la littérature arabe dont Al Jahed (Al Boukhalaa), Ibn al-Muqaffa (Kalila wa dimna), Ibn Khaldoun (Al Mouqadima), Taha Hussein (Al Ayam) ou encore Najib Mahfoud (Khan Al-Khalili). La BNRM propose aussi des ouvrages d'auteurs français ou traduits en langue française dont Les Misérables de Victor Hugo, Hamlet de William Shakespeare, L'Alchimiste de Paulo Coelho et Psychologie des foules de Gustave Le Bon.

Par ailleurs, la BNRM a sélectionné une liste de liens contenant des livres audio et des livres électroniques destinés à développer la créativité et l'imagination des enfants. Ces liens proposent des milliers d'histoires pour les enfants à lire en ligne ou à télécharger dans de nombreuses langues.