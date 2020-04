Afrique: Coronavirus - L'AUDA-NEPAD lance son plan d'intervention

Le plan d'action Covid-19 de l'AUDA-NEPAD est une réponse proactive et efficace pour améliorer la couverture et l'accès à des services de santé durables et résilientes, tout en assurant la protection des fondements économiques de l'Afrique.

Il s'agit d'un plan global et multidimensionnel visant à mobiliser les capacités humaines et l'expertise nécessaire de l'institution, sous la direction du Dr Ibrahim Assane Mayaki. Conscient de la nécessité de prendre des dispositions pour l'écosystème qui serait touché par la crise, le plan d'action du Covid-19 se concentrera principalement sur les sept domaines thématiques suivants : prestation de services de santé ; ressources humaines pour la santé ; recherche, développement, innovation et fabrication locale ; éducation et formation ; compétences et employabilité ; sécurité alimentaire et nutritionnelle et financement.

Cet ensemble « complet » de réponses devraient être soutenues, non seulement par les acteurs institutionnels mais aussi par le secteur privé et la société civile, dans le contexte des principes de conscience collective et de responsabilité partagée. En lançant le plan d'action Covid-19, l'AUDA-NEPAD vise à mettre en place, avec d'autres institutions compétentes de l'Union africaine, un plan coordonné et efficace pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle.