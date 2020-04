Madagascar: Judo / Confinement - Fetra Ratsimiziva lance un défi aux sportifs

Inévitable, il faut faire avec ce confinement, qui va encore durer combien de temps. Les sportifs essaient, de leur côté, de consacrer un peu de leur temps de la journée à s'amuser en s'entrainant puis partager l'ambiance sur facebook.

Vu que le confinement en France a été prolongé la semaine passée de quinze jours de plus, le Toulousain du club Balma Saint-Exupéry, Fetra Ratsimiziva a lancé et publié depuis la semaine dernière sur son compte un défi à tous ses amis sportifs et surtout judokas. Son coach lui a plutôt recommandé d'exécuter ce défi tous les jours.

Le porte-drapeau malgache aux jeux olympiques de Londres 2012, a précisé qu'il va faire un par un les exercices dans l'ordre qu'il a énuméré mais le temps de repos n'a pas été précisé. Citons alors ces exercices dans l'ordre en commençant par trois minutes de gainage, puis soixante-dix pumping-jacks, cent squats, cent vingt fentes, cent mountain-climbers, quatre-vingt abdos, trente uchi komi dans le vide, quarante-cinq burpies, trente-cinq pompes, 2 minutes 30 de chaise et pour finir, encore une fois une deuxième série de trente uchi komi dans le vide.

Le défi est lancé, ouverts à tous les sportifs et judokas, et certains ont répondu en voyant la liste des exercices que ce n'est pas du tout du gâteau, même pour les sportifs confirmés. Après avoir disputé le Grand Slam de Paris et le Slam de Düsseldorf au mois de février, Fetra aura encore un ou deux tournois qualificatifs en vue des jeux Olympiques de Tokyo 2021.