Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - L'Ong Agis sensibilise les fumeuses de poissons d'Abobo

« Le totem du Covid-19 c'est le savon. C'est pourquoi il est recommandé de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ». Tel est l'un des conseils de Sylla Aboubakar, président de l'Ong Agis (Association Graine d'Ivoire et Santé), prodigué aux femmes fumeuses de poissons d'Abobo. C'était le 4 avril 2020, lors d'une séance de sensibilisation contre la propagation de la maladie à coronavirus, au siège de l'Ong sis aux II-Plateaux 7e tranche.

Cette séance a permis aux fumeuses de poissons de maîtriser les comportements et gestes simples et à les adopter afin de faire barrage au Covid-19.

« Tout le monde à la maison, au lieu de travail doit se laver les mains à l'eau et au savon. Il faut désinfecter votre environnement, aérer et assainir votre cadre de vie. Il faut vous imposer une hygiène de vie », a conseillé le kinésithérapeute et président de cette Organisation non gouvernementale qui lutte contre les maladies respiratoires des enfants de moins de Cinq ans.

« Mais nous nous intéressons aujourd'hui aux maladies respiratoires en général d'où la présence ici de ces femmes fumeuses de poissons qui sont très exposées aux maladies respiratoires avec la fumée dégagée par le bois de chauffe. Vu que l'un des symptômes du Covid-19 ce sont les difficultés respiratoires, nous avons donc souhaité partager avec elles les mesures barrières », a précisé Sylla Aboubakar.

Madame Bah Madeleine, présidente de l'Ong Mibef (Mouvement ivoirien pour le bien-être familial) et coordinatrice des fumeuses de poissons de derrière rail et avocatier, a exprimé toute sa reconnaissance à l'Ong Agis qui, à l'en croire, pense à elles et les accompagne car, dira-t-elle, notre fer de lance c'est la sensibilisation.

Pulvérisateurs, lunettes de protection, masques, gants et autres produits désinfectants ont été offerts aux femmes après une démonstration de l'utilisation de ces équipements.