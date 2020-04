Afrique: Omnisports - JISDP - La campagne « #WhiteCard » pour un changement positif

L'impact du sport sur la santé, l'éducation, l'inclusion sociale et la lutte contre la corruption, encourage les gouvernements à porter leurs efforts dans ces domaines.

Chaque année, le 6 avril, le monde du sport, ainsi que les gouvernements et les sociétés civiles sont mobilisés pour célébrer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix (JISDP). Cette année, avec la pandémie du coronavirus, la célébration de cette JISDP ne peut avoir lieu avec les mesures de confinement. « Le sport, facteur de développement durable », tel est le titre de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York, il y a deux ans passés. Cette résolution encourage les États membres et toutes les parties prenantes concernées à mettre en avant et promouvoir l'utilisation du sport comme outil pour favoriser le développement durable, en reconnaissant le rôle joué par le sport au service de la paix. Le sport contribue à promouvoir la tolérance et le respect ainsi qu'à autonomiser les femmes et les jeunes, l'individu et la collectivité.

L'impact du sport sur la santé, l'éducation, l'inclusion sociale et la lutte contre la corruption, encourage les gouvernements à porter leurs efforts dans ces domaines. En 2019, 1 150 initiatives ont été enregistrées dans 136 pays, selon l'organisation Peace and Sport, pour encourager et soutenir les initiatives visant à promouvoir cette journée. « Cette année, en cette période de confinement dûe à la propagation de la COVID-19, l'Etat Malagasy, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports et de son ministre Tinoka Roberto, invite tout le monde à se mobiliser de manière digitale en faisant appel à sa créativité pour célébrer cette journée. L'une des plus grandes initiatives de la mobilisation est la campagne digitale '#WhiteCard' de Peace and Sport. Cette campagne encourage les gens à se prendre en photo en tenant un carton blanc symbolisant leur engagement pour la paix par le sport, et à partager leur photo en ligne en utilisant le hashtag '#WhiteCard' », a souligné Gaël Andriamalazavola, directeur du Sport-Santé et Développement.

Ouverture reportée. En référence au carton jaune et au carton rouge dans le monde du sport, la « #WhiteCard » invite non pas à punir mais à créer un réel changement positif. Cette année, la campagne a pour thème « Derrière chaque #WhiteCard, il y a une histoire ». Elle mettra en lumière les récits de personnes qui ont été positivement touchées par le sport.

La pratique sportive des fonctionnaires est l'objectif de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF). En cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix, le président de l'ASIEF, Jean Aimé Andrianarison, dit « John Love », a lancé un message à l'endroit des sportifs fonctionnaires. L'ASIEF avait prévu de lancer officiellement la saison 2020 ce jour, mais à cause de la pandémie de coronavirus, cette ouverture de saison a été reportée à une date ultérieure. « J'encourage les fonctionnaires à rester physiquement actifs malgré les mesures de confinement. À rester actifs et mobiles, même à la maison. Le sport peut nous aider non seulement à rester en bonne forme physique, mais aussi à conserver des liens sociaux », a lancé le président de l'ASIEF.