Ile Maurice: «C'est le facteur, on vous apporte votre pension !»

13 000. C'est le nombre de bénéficiaires qui ont touché à leur pension, hier, dimanche 5 avril, à leur domicile. La veille, 6 400 personnes ont empoché la leur. C'est ce qu'a affirmé le Deputy Commissionner of Police, Krishna Jhugroo, lors de la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee, hier. Un exercice qui est mené conjointement par deux policiers (dont un, armé) et deux employés de la poste, dont un facteur.

S'il avait été convenu que les quatre personnes voyageraient à bord du véhicule de la police, depuis le premier jour de l'exercice, le facteur prend sa motocyclette et guide les autres. «C'est un conseil que j'ai donné aux 295 facteurs sur le terrain. Car, avec quatre personnes dans un même transport, on n'allait pas pouvoir respecter la distanciation sociale. Et puis, les gens reconnaissent le klaxon du deux-roues de leur facteur habituel. Cela nous facilite la tâche, et l'exercice se passe très bien», explique Luximun Badal, président de l'Union of post office workers regroupant des facteurs. L'autre employé de poste est, en fait, un postal officer à qui revient la responsabilité des enveloppes contenant la pension des bénéficiaires.

«L'on commence à 8 heures pour terminer à 16 heures. Le week-end, on a fini une heure plus tard. Si on disposait de plus de véhicules de police, l'exercice pourrait se faire plus vite. Seul un véhicule ou des fois deux, sont mis à notre disposition. L'on comprend que les policiers ont du pain sur la planche avec l'ouverture des supermarchés et boutiques. Peut-être qu'on pourrait mettre à notre disposition des véhicules d'autres unités de la force policière telles que la Special Supporting Unit ou la Special Mobile Force», souligne Luximun Badal.

D'ajouter que le travail se poursuit aussi dans les 83 bureaux de poste concernés où d'autres postal officers remplissent les enveloppes, et inscrivent l'adresse du destinataire. 900 employés de poste ont été mobilisés au total.

Nombre total de bénéficiaires de pension :

Type de pension: pension de vieillesse

Nombre : 44 888

Type de pension : pension d'invalidité

Nombre: 11 176

Type de pension : pension de veuve

Nombre: 2 543

Type de pension: pension d'orphelin

Nombre: 58