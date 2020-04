Ile Maurice: Bel-Air Rivière-Sèche - Un couple arrêté avec de l'argent et de l'héroïne

En cette époque de Covid-19, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) n'a pas le temps de chômer. Les arrestations des trafiquants de drogue se sont davantage multipliées dans chaque division.

Pas plus tard que dans la soirée d'hier, dimanche 5 avril, l'inspecteur Sevanandee et son équipe de l'Eastern Division ont mis la main sur un couple habitant Bel-Air-Rivière-Sèche, avec de l'héroïne et de l'argent.

Les policiers de la brigade anti-drogue ont effectué une descente chez Gilbert Franzy et Kooshila Gourdin, âgés de respectivement de 38 ans et 35 ans. Ils y ont trouvé un sachet en plastique contenant de l'héroïne d'une valeur de 2,97 g (valeur Rs 30 000), 145 doses d'héroïne dans du papier aluminium d'une valeur de Rs 72 500 et Rs 16 850. La police a également saisi comme pièces à conviction des paires de ciseaux et du papier d'aluminium.

Les deux suspects répondent d'une charge provisoire de trafic de drogue. Ils sont maintenus en cellule policière.

Selon nos informations, ils étaient sous surveillance policière depuis quelque temps, avant que la police ne puisse mettre la main sur eux.