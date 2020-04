Soudan: Ministère de Justice - Finalisation des procédures de règlement des réclamations Cole

Khartoum, 6 — Le ministère de la Justice a annoncé l'achèvement des procédures de règlement de toutes les réclamations du Destroyer Cole de manière à permettre la radiation complète de ces réclamations par les tribunaux américains.

Dans une déclaration publiée lundi, le ministère a réaffirmé que le Soudan n'avait pas participé au bombardement du camp de destruction ni à aucun autre acte terroriste et que cette affirmation avait été explicitement mentionnée dans l'accord de règlement.

Le ministère a souligné que le règlement n'est intervenu que pour un règlement stratégique de l'État soudanais et dans le cadre des efforts globaux déployés par le gouvernement de transition pour traiter et régler les revendications terroristes historiques contre le Soudan pour aider à retirer le Soudan de la liste américaine des États qui parrainent terrorisme.

La déclaration a déclaré que le retrait du Soudan de la liste du terrorisme était nécessaire et impératif pour effacer cette stigmatisation de l'histoire du peuple soudanais et restaurer le Soudan à s'intégrer dans la communauté internationale afin de jouer un rôle constructif en tant qu'Etat efficace sur la scène internationale et régionale.

Le ministère a déclaré que la clôture des revendications liées au terrorisme, qui font partie du lourd héritage hérité du régime défunt, et que la normalisation des relations entre le Soudan et les États-Unis et le reste du monde était nécessaire pour mettre fin à l'isolement international et restaurer la fécondité et la stabilité et développé des relations pour lesquelles le gouvernement de transition s'emploie à les atteindre.