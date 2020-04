Togo: Direction prison civile de Lomé pour Papson Moutité

Sous le titre « Papson Moutité en garde-à-vue pour des actes peu orthodoxes et violence sur ses collaboratrices », nous vous informions déjà hier de l'affaire qui a fait passer sa première nuit entre Samedi et dimanche en garde-à-vue à la prison civile de Lomé.

Et bien les choses se sont accélérées, ce jour pour l'artiste togolais qui s'est proclamé depuis un moment chantre. Après être passé ce Lundi 06 Avril devant le 7ème substitut, Papson Moutité ou chantre Moutité, c'est selon, est déposé à la prison civile de Lomé. Entre autres accusations qui pèsent sur lui, il y a trafic d'influence, sextape, pornographie et atteinte aux mœurs.

Selon les détails, l'homme a été interpellé aux environs de 10 heures par les gendarmes du service Anti-gang de Djidjolé.Et pour cause, il est reproché à l'artiste et responsable de la structure Chan Mou ONG d'avoir posé certains actes peu orthodoxes et s'être laissé aller à la violence sur certaines filles avec qui il collabore.

Une source citée par nos confrères d' « Atlanticinfos.com » indique que « si vraiment les accusations portées à son encontre par les filles sont vérifiées, les charges qui seront retenues contre Papson Moutité seront lourdes. Et il risquera gros ». Une autre source révèle qu'une des victimes a confié, qu' « après avoir couché avec nous sans se préserver en menstrues, on contractait des infections... et Papson Moutité nous recommandait de payer un médicament injectable N.B vendu à 75.000 à la pharmacie ». Vrai ou faux ? Seule l'instruction du dossier nous situera.En attendant, Papson Moutité devenu Chantre Moutité après une reconversion à la musique gospel a passé ans ce Samedi 04 au Dimanche 05 Avril 2020, sa première nuit de garde à vue à Anti-gang à Djidjolé à Lomé.