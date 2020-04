Congo-Brazzaville: Fonds national de solidarité - Le Sénat apporte un chèque de 75 millions FCFA

Une délégation du bureau du Sénat conduite par son président Pierre Ngolo a remis le 6 mars au Premier ministre, Clément Mouamba, un chèque de 75 millions de francs CFA. Cette somme est destinée au Fonds national de solidarité mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

« Aujourd'hui, après avoir salué les importantes mesures prises par le président de la République dans sa déclaration du 28 mars, le Sénat vient à vous, donner réponse à l'appel à la solidarité nationale en contribuant au Fonds national de solidarité à hauteur de 75 millions de FCFA », a déclaré Pierre Ngolo.

Par cet acte, a-t-il ajouté, la chambre haute du parlement encourage le gouvernement à agir efficacement et à sécuriser au mieux le peuple congolais afin de sortir le Congo de cette dure épreuve. « Que chacun comprenne que le combat actuel est un combat pour la survie et chacun devrait prendre toutes ses responsabilités », a indiqué le président du Sénat.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation du Sénat, le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, a signifié : « ... j'ai bien compris que c'est pour la bonne cause, la grande cause qui mobilise aujourd'hui tous les Congolais à la discipline et à la responsabilité face au Covid-19 parce qu'en effet depuis le grand message du président de la République, ce dernier s'est mobilisé pour mettre en pratique tout cela ».

« Nous avons un Fonds Covid-19 dont le rôle est de financer la riposte aussi bien sur l'aspect préventif et curatif puisque hélas nous sommes déjà dans cette situation... Et si j'ai bien compris, ces 75 millions de francs CFA viendront alimenter ce compte dont le rôle est de répondre à tous les divers chocs résultants de cette pandémie et ces chocs seront à caractère économique et social. Donc en voyant le Sénat dans les contraintes qui sont les vôtres, mobiliser une telle somme d'argent, je peux dire que c'est un effort extrêmement important », a conclu Clément Mouamba.