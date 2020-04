Soudan: Dr. Hamid appelle les compagnies pétrolières à contribuer à faire face au Coronavirus

Khartoum, 6 — Le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie et des Mines, Dr. Hamid Sulaiman Hamid, a appelé toutes les entreprises pétrolières et les travailleurs du secteur pétrolier et gazier à lancer des campagnes et des initiatives parmi les employés et les travailleurs pour soutenir les familles pauvres, les professionnels et les métiers quotidiens touchés par le couvre-feu.

Cet appel vient pour consolider les valeurs et les principes du peuple soudanais et les valeurs de solidarité sociétale, l'appel comprenait des dirigeants, des chefs de compagnies pétrolières et des unités du ministère de l'Énergie et des Mines - le secteur pétrolier.

Il a également appelé la Corporation soudanaise du pétrole et des compagnies à créer un fonds pour soutenir les efforts du ministère de la Santé.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie et des Mines a également appelé les compagnies pétrolières, les travailleurs du secteur pétrolier et gazier et les individus à contribuer efficacement à l'appel du pays, l'appel du Premier ministre, (Stand Up for Sudan) à contribuer à la campagne de dons pour divers projets de développement national.