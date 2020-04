Sénégal: Mbour/ Don de vivres et de produits sanitaires aux 16 communes et au conseil departemental -Sophie Gladima s'implique contre COVID-19

Madame Sophie Siby Gladima, le ministre des Mines et de la géologie a participé hier à la lutte contre Covid 19 par une remise de dons en nature et en espèces, estimés à des dizaines de millions de francs, au préfet de Mbour, Mor Talla Tine, en présence du président du Conseil départemental Saliou Samb et du maire Fallou Sylla.

Son implication s'illustre ainsi par une remise d'une enveloppe de cinq cents mille francs à chacune des seize communes de la Petite-côte en plus de denrées alimentaires (des tonnes de riz et de l'huile ), de produits sanitaires et d'un million de francs au Conseil départemental de Mbour.

A l'en croire, sa participation entre en droite ligne avec les actions démarrées par le Président de la République avec la mise en place d'une enveloppe de soixante-neuf milliards de francs pour venir en aide aux ménages dans le cadre d'un soutien par rapport aux effets de Covid 19. Elle a rappelé, la portée de ce geste entrant dans la pure tradition de solidarité et d'hospitalité du Sénégal.

Le ministre des mines a insisté sur les actions à mener par ses soins dans la commune de Joal-Fadiouth. Elle n'a pas manqué de louer les efforts déjà entrepris à Ngazobile et dans l'île de Fadiouth, son foyer tutélaire.

Parlant de l'île aux coquillages, recevant des gens venus des villages voisins et poussant le maire de la commune à demander des mesures spéciales, elle n'a pas manqué de faire une considération particulière sur le fait, car le village de Fadiouth compte des vieilles personnes. Ces dernières sont très vulnérables au coronavirus. Elle a loué les actions soutenues de la gendarmerie, des gardes forestiers, des moteurs essentiels du dispositif de surveillance des côtes par rapport au débarquement.