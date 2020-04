Sénégal: Bilan du o3 au 05 avril - 27 cas positifs, 27 malades guéris, 01 décès

Des différents points du jour de la situation de Covid-19 au Sénégal, tenus par le minist-re de la Santé, il ressort que du vendredi 03 au dimanche 05 mars 2020, le nombre de personnes testées positivement au nouveau coronavirus est de 27 cas, pour un même nombre de cas de guérisons.

En sus de ces 27 cas positifs à Covid-19 et de malades guéries, le nouveau coronavirus fait sa 2e victime au Sénégal, après Pape Diouf de l'Om, selon les résultats virologiques du communiqué N°34 du ministère de la Santé et de l'action sociale. Il s'agit d'« Une sénégalaise, âgée de 58 ans, qui était hospitalisée au service des maladies infectieuses et tropicales » a renseigné Abdoulaye Diouf Sarr, ministre dudit ministère au sujet de la 2e victime du nouveau coronavirus au Sénégal.

Par ailleurs, précisons que 02 cas de transmissions communautaires ont été enregistrés le samedi 04 et le dimanche 05 mars, comme ultimatum pour un strict au respect des mesures de prévention individuelle et collective. « Ce combat est celui de la prévention » a soutenu le Professeur Moussa Seydi, dans son éclairage sur la riposte contre Covid-19, le jeudi 02 avril 2020. « L'état de santé des malades hospitalisées dans les différents centres de traitement est stable » a rassuré les communiqués N°33, N°34 et N° 35 du ministère de la Santé et de l'action sociale.

Au total, le Sénégal a enregistré 222 cas de personnes testées positivement à Covid-19, et 6 régions ont été touchées. En détail, 82 cas ont été guéris suite à deux contrôles virologiques négatifs, un (1) évacué, 02 cas de décès et 137 sous traitement dans les différents centres de prise en charge. On note enfin un fort taux de contamination dans la capitale avec 58 cas dans la zone Dakar Ouest et 48 dans le Sud de la Capitale.

Abdoulaye Diouf Sarr sur le vaccin contre le COVID-19 : «L'Afrique n'est pas une poubelle»

«J'ai entendu parler d'un vaccin contre le Covid-19. Qu'on sache que l'Afrique n'est pas une poubelle. On n'y pense même pas», a tenu à dire le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il intervenait à l'édition spéciale d'Itv le vendredi 03 mars 2020. Tout en avertissant encore sur les dispositions sanitaires à respecter. « On n'a pas gagné le combat. Il faut que la sensibilisation se poursuive parce que quand je vois certains comportements, je me dis que ces gens-là ne savent pas ce qui peut leur arriver. Les gens commencent à baisser les bras et ce n'est pas normal. Il faut de la discipline et un renforcement du système de santé. Car, c'est avec les armes et les moyens qu'on pourra gagner le combat», a clamé Diouf Sarr, qui appelle les populations à dénoncer ceux qui essaient de propager la maladie dans le pays.

Dr Aloyse Waly Diouf, Ministre de la Santé : «Ce sont les pays où la maladie fait des ravages qui ont le plus besoin du vaccin»

Le directeur du cabinet du ministre de la Santé et l'action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, ne s'est pas faire prier pour répondre à la théorie d'un vaccin pour les populations africaines. « Ce sont les pays où la maladie fait des ravages qui ont le plus besoin du vaccin ! En plus, officiellement, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) n'a pas saisi le Sénégal qui est un pays souverain pour tester un vaccin. Maintenant ». Et de poursuivre : « si dans ces pays, ce vaccin montre des résultats probants, nous ne dirons pas non. Mais là, nos scientifiques n'ont pas jugé nécessaire d'essayer le vaccin ».