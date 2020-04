Cote d'Ivoire: Téléphonie mobile - Le premier smartphone avec une caméra selfie pop-up de 40 mp disponible en Côte d'Ivoire

Le S5 Pro est le premier smartphone doté d'une caméra selfie pop-up AI de 40mp au monde, dévoilé par Infinix. Ce téléphone est disponible sur le marché ivoirien à partir de ce lundi 6 avril 2020.

Ce smartphone permet aux utilisateurs de capturer des selfies illuminés et de créer plus d'excitations grâce à la fonctionnalité « pop-up ». Aussi, d'explorer de superbes expériences de selfie avec une caméra de plus haute qualité.

Selon M. Binjamin Jiang, représentant de la marque en Côte d'Ivoire, qui a procédé au lancement dudit smartphone, ce lundi 6 avril 2020, le S5 Pro adopte une nouvelle technologie dynamic aI face beauty 3D qui offre de superbes prises de vues en mode courte vidéo et vidéos au ralenti. Il offre également un affichage super net de 403 ppi, de quoi à assurer une clarté exceptionnelle, une expérience visuelle plus grande et plus immersive.

« Ce smartphone permet aux fans de la marque d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur avec une triple caméra arrière de 48MP AI, un écran de 6,53" fhd + et un affichage plein écran », a-t-il fait remarqué.

A l'en croire, le téléphone est équipé de 6Go de ram et de 128Go de mémoire interne. Basé sur la dernière version Android 10, il donne aux utilisateurs une toute nouvelle interface utilisateur, des performances plus vives et de nouvelles fonctionnalités personnalisées.

« Le S5 Pro est disponible en trois couleurs inspirées de la nature : vert forêt, bleu marine et violet, adaptées à l'esprit libre des jeunes générations et à un style unique », a expliqué Binjamin Jiang.