Madagascar: Confinement - Le temps de se mettre à des activités sportives

Le confinement prolongé de quinze jours ravit certaines personnes qui trouvent enfin le temps de se mettre au sport.

« C'est l'occasion de rattraper le manque d'activité physique accumulé depuis des années, et de renforcer le corps afin de mieux se protéger de la COVID-19 » a raconté une mère de famille qui, depuis peu, s'est mise à la zumba. Et elle n'est pas la seule, puisque selon les marchands ambulants de DVD, qui continuent de vendre leurs produits durant la première moitié de la journée, le commerce est plutôt prospère ces derniers temps. Les DVD de zumba sont très prisés, surtout par les femmes.

De leur côté, les hommes et les jeunes hommes aussi se sont mis au sport en programmant quotidiennement des séances de musculation à domicile. Une initiative qui correspond aux indications des autorités, car dès la première semaine du confinement, on a pu voir sur la page Facebook du ministère de la Jeunesse et des Sports une invitation à la pratique d'une activité sportive.

Depuis, les vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux ne cessent d'affluer, les internautes y publient leurs séances et se lancent parfois même des défis. Avec le prolongement du confinement, beaucoup espèrent perdre encore quelques kilos et gagner quelques muscles, car le travail qui les attend après nécessitera force et courage.