Madagascar: Jirama - Report de paiement possible pour les factures de ce mois d'avril

La Jirama fait partie des services publics réquisitionnés durant l'état d'urgence sanitaire actuel.

Les besoins de subsistance de la majorité de la population ne sont plus satisfaits, qui plus est, avec les mesures de confinement qui se prolongent. Celles-ci représentent pourtant un mal nécessaire, pour réussir à combattre la pandémie de la COVID-19, selon le président Andry Rajoelina. Pour alléger ces difficultés rencontrées par la population, dans son ensemble, la Jirama a décidé d'accorder une fois de plus des facilités de paiement pour les factures de ce mois d'avril. «

Suite au décret pris en Conseil des ministres, concernant le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, la Jirama a décidé de maintenir la possibilité de report de paiement des factures des clients pour ce mois d'avril. Toutes les agences Jirama restent ouvertes et le service 'mobile-money' est opérationnel, pour les clients qui choisissent de ne pas ajourner le paiement de leurs factures. En tant que service public réquisitionné, la Jirama continue et renforce ses activités. Le Centre relation client, en charge du traitement des appels téléphoniques des clients ; ainsi que les équipes techniques en charge des travaux et des dépannages sur le terrain, sont mobilisés jour et nuit.

La Jirama a pris des mesures spécifiques pour assurer la sécurité des employés durant leur travail, notamment ceux qui sont en contact avec les clients », déclare la Jirama dans un communiqué officiel, diffusé ce 6 avril 2020. Pour les usagers de cette société d'Etat, cette facilité est un bon geste de la part des dirigeants de la Jirama. Cependant, ces usagers ont souligné qu'il faut prévoir l'avenir et ne pas cumuler trop de factures à payer après cette crise.