Afrique: Cinq graphiques pour un premier aperçu de l'impact économique de la pandémie

Ce blog fait partie d'une série consacrée aux mesures prises pour faire face au coronavirus.

La pandémie de COVID-19 a plongé le monde dans une récession. Pour 2020, ce sera pire que le crise financière mondiale. Les dégâts économiques montent dans tous les pays, parallèlement à la forte hausse des nouvelles infections et des mesures de confinement adoptées par les gouvernements.

La Chine a été le premier pays à ressentir la pleine force de la maladie, avec plus de 60 000 cas actifs confirmés à la mi-février. Des pays européens comme l'Italie, l'Espagne et la France se trouvent maintenant en phase aigüe de l'épidémie, suivis par les États-Unis, où le nombre de cas actifs augmente rapidement. Dans beaucoup de pays émergents et de pays en développement, l'épidémie semble juste commencer.

En Italie, premier pays européen durement touché, le gouvernement a imposé un confinement national le 9 mars pour juguler la propagation du virus. En conséquence, la fréquentation des lieux publics et l'usage d'électricité ont diminué considérablement, surtout dans les régions du Nord où les taux d'infection sont bien plus élevés.

Aux États-Unis, la vitesse et l'intensité des conséquences économiques de la pandémie sont sans précédent. Au cours des deux dernières semaines de mars, près de 10 millions de personnes ont déposé des demandes d'allocations de chômage. On n'a jamais observé d'augmentation aussi prononcée et alarmante, même pas au pire de la crise financière mondiale en 2009.

Les perturbations causées par le virus commencent à se faire sentir dans les pays émergents. Après n'avoir guère varié au début de l'année, les derniers indices reposant sur des enquêtes menées auprès des directeurs d'achats font état d'un ralentissement marqué de la production manufacturière dans beaucoup de pays, du fait de la baisse de la demande extérieure et des attentes croissantes d'une diminution de la demande intérieure. Sur une note positive, la Chine affiche une amélioration modeste de son indice des directeurs d'achat après de fortes baisses au début de l'année, en dépit d'une faible demande extérieure.

La légère amélioration de l'activité économique en Chine apparaît aussi dans les données de satellite journalières relatives aux concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère locale, un indicateur de l'activité industrielle et de transport (mais aussi de la densité de la pollution comme sous-produit de la consommation de carburants fossiles). Après une forte diminution de janvier à février pendant la phase aigüe de la pandémie, les concentrations ont augmenté du fait de la baisse des nouvelles infections, ce qui a permis à la Chine d'assouplir progressivement ses mesures de confinement strictes.

Même si elle est faible, la reprise en Chine est encourageante : elle semble indiquer que les mesures de confinement peuvent permettre de maîtriser l'épidémie et conduire à une reprise de l'activité économique. Mais la trajectoire future de la pandémie est très incertaine, et une résurgence de sa propagation en Chine et dans d'autres pays ne peut être exclue.

Pour vaincre cette pandémie, des mesures sanitaires et économiques doivent être coordonnées à l'échelle mondiale. En collaboration avec d'autres partenaires, le FMI fait tout son possible pour que les pays touchés soient aidés rapidement, sous la forme de financements d'urgence, de conseils et d'assistance technique.

Nous présenterons plus en détail l'impact économique de la pandémie de COVID-19 lors de la publication des Perspectives de l'économie mondiale le 14 avril.

