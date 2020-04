Madagascar: Musique - Ambondrona sort le clip de « Ny lalanao atao »

Dimanche, le groupe Ambondrona aurait dû vivre un nouveau sacre au Coliseum Antsonjombe. Malheureusement il n'en fut rien à cause du contexte sanitaire actuel. Malgré tout, dans la tourmente de ses milliers de fans, surtout que ces derniers ont tous déjà acquis leurs billets pour ce rendez-vous manqué, le groupe n'a cessé de les rassurer.

Ainsi, malgré les contraintes causées par la pandémie du Coronavirus, ainsi que le confinement, notamment l'annulation et le report de nombreux événements, Ambondrona a promis que les retrouvailles n'en seraient que plus grandes une fois le moment venu. En attendant, la bande à Kix, Beranto, Blanc, Ranto et Honty vient de ravir les inconditionnels du groupe d'un nouveau clip avant-hier.

Sans doute pour atténuer la tristesse de ses fans de ne pas avoir pu se ruer vers Antsonjombe pour un concert émouvant et une liesse populaire de plus, il sort le clip original de « Ny lalanao atao ». Faisant suite au précédent titre intitulé « Aza ela any », ce dernier scande plus la persévérance, l'entraide, le courage et le respect dans ses paroles.

Porté par ce rythme entrainant qu'on reconnait au groupe Ambondrona, le clip se découvre une fois de plus sur un fond assez terne en intérieur où des personnages se mêlent à une mise en scène qui illustre de manière abstraite le harcèlement et la solitude qu'ils subissent. De leur côté, les membres du groupe se découvrent en extérieur, dans un lieu plus chaleureux et désert jouant de leurs instruments.