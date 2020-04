Madagascar: Rencontre nationale sportive - Le comité d'organisation lance un challenge

Bougez-vous durant la période de confinement. Le comité national exécutif (CNE) de la rencontre nationale sportive (RNS) propose sur sa page facebook tous les deux ou trois jours une vidéo live challenge pour maintenir la forme et garder le moral après l'annulation ou plutôt le report inévitable de la 45eme édition de la RNS prévue se tenir à Cergy les 11, 12 et 13 avril prochains.

Plusieurs stars malgaches entre autres Tiavo Randrianisa, championne de France et d'Europe de taekwondo, Stéphanie Hoche, coach sportive passionnée de fitness, la raquette Lucas Andriamasilalao, ancien membre de l'équipe nationale à la Coupe Davis, et dernièrement Jean Christian Randiamalaza, multiple champion du monde en boxe chinoise et le défenseur des Barea, Bapasy de son vrai nom, Pascal Razakanantenaina, ont été sollicités par le CNE pour animer le challenge. Ils ont, à tour de rôle, concocté une séance de full body et cardio pour se challenger tous ensemble, chacun chez soi. Il n'y a aucune exigence pour les intéressés, quel que soit leur niveau de forme, tout le monde peut en profiter. Pour l'heure, ni le comité d'organisation ni les participants à la RNS ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre l'évolution de la situation sanitaire provoquée par le coronavirus.

La nouvelle date ne pourrait être fixée que si la pandémie était maîtrisée. Au moins douze disciplines sportives sont au programme de la version 2020 dont le basketball, le football à 11 et celui à 7, le volleyball et le rugby pour les disciplines collectives. Et en sports individuels, il y aura le tennis, le tennis de table, la natation, la pétanque, le badminton et l'e-sport. Le badminton fera son entrée cette année à Cergy. Un match de gala de rugby entre l'équipe de Rugby MASC (Madagascar Association Sportive et Culturelle) et la sélection des Barbarians de l'Ile de France est aussi au programme.