Tunisie: Karaté / Report des jeux olympiques de Tokyo - Tout reprendre de nouveau...

Thameur Slimani et les autres athlètes concernés par les JO devront rester motivés et aguerris.

Cinq karatékas étaient qualifiables aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.Il s'agit de Thameur Slimani ( 84 kg ), Nader Azouzi ( - 60 kg ), Walid Guezmir ( - 75 kg ) , Boutheina Hasnaoui ( - 61 kg ) et Chahinez Jammi ( + 68 kg ).Ils se sont illustrés dans les compétitions internationales auxquelles ils ont pris part. Ils étaient ainsi prêts pour décrocher leurs billets pour Tokyo dans le tournoi qualificatif devant se dérouler en France. « Nos karatékas se sont bien préparés suivant un programme bien établi .

Ils ont effectué une série de stages, tout en participant à quelques tournois internationaux d'envergure. Ils se sont, ainsi, mis en évidence avec des résultats prometteurs prouvant qu'ils étaient en mesure de se qualifier aux Olympiades. Maintenant, il faut tout reprendre de nouveau. Nos karatékas sont bien motivés .Ils continueront certainement sur leur lancée. En étoffant le programme de préparation par deux ou trois autres tournois internationaux, ils seront fin prêts pour représenter dignement le pays aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 », a confirmé le DTN Said Belhassen.

Slimani grand favori

Thameur Slimani ( 84 kg ), âgé de 20 ans, champion du monde U21 et triple champion d'Afrique ( juin 2019 champion d'Afrique junior, août 2019 médaillé d'or aux Jeux africains et février 2020 champion d'Afrique sénior ), est l'un des karatékas tunisiens qui partira avec les faveurs des pronostics pour des résultats honorables à Tokyo. » Certes, j'ai beaucoup progressé, mais je dois encore travailler pour atteindre mon objectif, monter sur la plus haute marche du podium à Tokyo. Ainsi, le report des jeux me sera très favorable.

En prenant part à beaucoup plus de tournois internationaux, je gagnerai en expérience et en métier .Et je connaitrais beaucoup plus les points forts et faibles des adversaires de ma catégorie de poids. Je connais déjà mes principaux concurrents, un Iranien , un Canadien et un Japonais. Je suis en mesure de tenir tête face à eux et pourquoi pas les battre » ,a confié Thameur Slimani