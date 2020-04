Tunisie: Leasing & Factoring - Les services se poursuivent

Dans un communiqué publié sur son site, Tunisie Leasing & Factoring (TLF) informe ses clients que face à la situation sanitaire inédite provoquée par l'épidémie du « Covid-19 », elle continue à assurer ses services et répondre aux besoins en Leasing et Factoring à travers son réseau d'agences et au siège de 8h30 à 13h30.

À la suite des consignes de confinement prises par l'Etat, et par mesure de sécurité, Tunisie Leasing & Factoring recommande fortement à ses clients de limiter les déplacements aux locaux au strict nécessaire et de privilégier la communication à distance avec les équipes à travers les canaux habituels de communication. Les coordonnées téléphoniques de nos agences se trouvent sur le site web en cliquant sur le lien: http://www.tlf.com.tn/site/fr/reseaux.php?id_article=221. TLF a mis en place sur son site web un espace permettant à ses clients de consulter leurs opérations et d'effectuer leurs demandes. Les clients qui n'ont pas encore les codes d'accès peuvent les demander en cliquant sur le lien:

Semoule: 1.800 tonnes distribuées chaque jour

Yasser Ben Khalifa, directeur général de la concurrence et des recherches économiques au ministère du Commerce, a annoncé sur les ondes d'une radio privée que 1.800 tonnes de semoule sont injectées quotidiennement dans les marchés. « 1.600 tonnes en sacs de 50 kg et 200 tonnes de semoule emballée dans des paquets de 1 kg et 5 kg sont distribuées chaque jour », a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, rappelé que le ministère avait injecté des quantités supplémentaires de blé sur le marché après avoir en distribué 1,260 million de quintaux au cours du mois de mars.M. Ben Khalifa a également précisé que toutes les usines sont approvisionnées de façon continue en grandes quantités de blé et que le système de quotas a été suspendu de sorte qu'elles fonctionnent avec leur capacité de production maximale pour couvrir la pénurie de semoule.