Tunisie: Coronaviru / En attendant le verdict final sur le Pèlerinage - Le Hajj aura-t-il lieu cette année ?

Plus de dix mille candidats attendent toujours le verdict final concernant l'annulation ou non des rites du pèlerinage pour l'année 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Trop dur, notamment pour les personnes âgées figurant dans les listes d'attente depuis des années et dont les noms ont été déjà sélectionnés pour l'année en cours. Le rêve d'accomplir le grand pèlerinage aux Lieux Saints, l'ultime et le cinquième pilier de l'Islam, s'estompe de plus en plus, mais l'espoir est toujours permis.

Rumeurs autour de l'annulation du pèlerinage

En janvier 2020, certains médias n'ont pas hésité à relayer une fausse information relative à l'annulation pure et simple du pèlerinage pour cette année publiée à l'origine sur le site Actu-Maroc. « L'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève en Suisse recommanderait, dans un avenir proche, l'annulation des grands rassemblements comme le pèlerinage des musulmans à La Mecque en raison de forts risques de contamination au coronavirus », avait annoncé à cet effet un article publié sur le site en question, se basant, selon son auteur, sur des sources proches de l'OMS !

L'annulation du grand pèlerinage n'étant pas du recours de l'OMS, la fausse information en question a poussé cette organisation mondiale à intervenir pour bien clarifier les choses. « Ce n'est pas notre rôle d'annuler ou non un événement, il incombe à notre organisation d'offrir des conseils techniques, un soutien, une évaluation des risques et des mesures d'atténuation des risques. C'est en suite aux pays hôtes de prendre les décisions finales », a souligné, suite à la propagation de cette rumeur, le chef du département des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan.

La réponse du ministère des Affaires religieuses

Officiellement, le pèlerinage pour l'année en cours n'est pas encore annulé. C'est la bonne nouvelle à annoncer aux candidats mais il ne faut pas aussi donner de faux espoirs. Tout reste tributaire de l'évolution de la pandémie, nous fait savoir le sous-directeur à la direction du pèlerinage et la omra, Samir Ben Nessib, dans une brève déclaration par téléphone. Seuls les rites du petit pèlerinage (la omra) ont été officiellement annulés. Les autorités saoudiennes ont juste appelé à la suspension des préparatifs relatifs au pèlerinage dans l'attente de la prise d'une décision officielle à ce propos. Cela reste tributaire de l'évaluation de la pandémie, explique le représentant du ministère des Affaires religieuses.

Le ministre saoudien du Pèlerinage et de la Omra, Mohaned Saleh Ben Taher Benten, a appelé récemment à suspendre provisoirement les préparatifs pour le grand pèlerinage et à ne pas conclure de contrats en raison de la propagation du coronavirus dans le monde. Ajoutant dans une déclaration télévisée que l'Arabie Saoudite est prête à accueillir et servir tous les pèlerins. La position des autorités saoudiennes confirme ainsi que les musulmans sont appelés à prier, s'armer de patience et attendre que la situation se clarifie.

Si la décision d'annuler le grand pèlerinage est prise officiellement pour cette année, cela ne constituera pas pour autant un fait inédit dans l'histoire. En effet, selon les autorités religieuses saoudiennes, le pèlerinage a été annulé une quarantaine de fois pour de multiples raisons : épidémies, troubles et conflits politiques...