Soudan: Aucun nouveau cas de Corona enregistré lundi

Khartoum — Les rapports sur les épidémies examinés lundi lors de la réunion du comité technique de combattre les épidémies au Ministère Fédéral de la Santé ont affirmé qu'il n'y a pas de nouvelles infections du coronavirus ont été rapporté lundi, à l'exception des 12 cas annoncés récemment qui comprenait les deux décès.

Les rapports ont indiqué que le nombre total de cas suspects de corona dans les centres d'isolement au Soudan était dimanche 189 cas, dont 24 nouveaux cas suspects.

Les rapports ont indiqué que 2,333 personnes qui sont venus d'un certain nombre de pays affectés par la maladie via l'aéroport de Khartoum, depuis le dernier 25 Janvier sont réparties dans un certain nombre d'états et d'être suivi.

Le comité technique de combattre les épidémies s'est réuni lundi et présidé par le directeur de l'administration générale des urgences et de la lutte contre les épidémies, Dr Babiker Al-Maqboul, avec la participation de représentants des départements du Ministère de la Santé, des partenaires et des organes concernés.