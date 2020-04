Ile Maurice: Dons de 10 000 masques et gants à la Mauritius Police Force

«Maurice fait face à une situation très difficile. Nous devons être unis pour mieux aider ceux qui sont en première ligne contre la COVID 19.» C'est ainsi que Stéphane Lefevre, P.d-g. de Natec Medical Ltd à Ebene, a tenu à apporter sa pierre à l'édifice. L'entreprise a fait don de 10 000 masques et gants jetables à la Mauritius Police Force, aux côtés Vincent Lagarde président et fondateur de la société.

«Nous avons aussi reçu des masques et des sanitizers et de masques d'Omnicane la semaine dernière. Comme le DCP Krishna Jugroo l'avait expliqué, nous attendons un cargo pour plus d'équipements dans les semaines à venir», relève de son côté, l'inspecteur Shiva Coothen de la Police Press Office. Il ajoute que le quota va être reparti à travers les différentes unités de la police. «Nous mettons l'accent sur la distribution des équipements à ceux qui sont les plus exposés sur le terrain.»

«Depuis trois semaines je suis sur le terrain, je n'ai reçu ni de gants, ni de masque ni de sanitizer. J'ai dû acheter les miens», commente pour sa part l'inspecteur Jaylall Bhoojawon, syndicat de la Police Officers Solidarity Union. Il souhaiterait ainsi savoir comment ces masques et gants sont distribués par voie d'une circulaire officielle.