Ile Maurice: COVID-19 - Le MRIC lance un appel à propositions spécial pour des projets innovants accélérés

communiqué de presse

Le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) lance un appel à propositions spécial pour des projets innovants accélérés visant à contrer les effets du Covid-19. Les parties intéressées ont jusqu'au vendredi 17 avril 2020 à 14 heures pour soumettre leur proposition.

Cette initiative vise à développer et accélérer la production ainsi que l'adaptation de technologies et de services qui aideront les autorités sanitaires dans leurs travaux tout en contribuant au déploiement de mesures de protection face à l'épidémie du Covid-19.

Le MRIC intensifie ses efforts sur le plan national pour soutenir le gouvernement à contenir tous les risques du Covid-19. A cet effet, des fonds ont été réservés pour encourager les entrepreneurs, les universitaires, les chercheurs, les entreprises, et les start-up à mettre en œuvre des projets à court et moyen termes qui peuvent contribuer à améliorer et accélérer les efforts du gouvernement face aux défis de la pandémie.

Les principales priorités de cet appel à propositions spécial sont de développer des contre-mesures innovantes et durables pour atténuer les impacts directs et indirects du virus, ainsi que de stimuler la volonté des entreprises à contribuer dans la lutte contre le Covid-19.

Les projets susceptibles d'être financés dans le cadre de cet appel spécial peuvent s'appuyer sur les infrastructures, les capacités, et les réseaux existants avec des partenaires locaux. Le soutien apporté dans le cadre de cet appel à propositions spécial est ciblé sur deux fronts, à savoir, les produits et services basés sur la technologie ; et les mesures sociales et politiques. Le montant maximum par subvention, étalé sur 3 à 9 mois, est de Rs 2 millions et Rs 1 million respectivement.L'appel à propositions spécial est ouvert aux citoyens de Maurice, de Rodrigues et les autres îles du territoire mauricien. Les parties intéressées peuvent consulter le site web suivant pour plus d'informations : www.mric.mu.