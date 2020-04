Cameroun: Ecole à distance - La télé s'y met

Depuis lundi, la chaîne publique nationale diffuse en direct dès 8h30 des leçons à destination des élèves des classes d'examens.

Savez-vous la différence entre une phrase simple et une phrase complexe ? Ce qu'est un pronom relatif ou une locution conjonctive ? Ces termes, les élèves du Cours moyen 2e année en savent désormais davantage, grâce à la leçon dispensée lundi sur les antennes de la Cameroon Radio Television (Crtv). La chaîne télévision nationale propose ainsi une alternative à l'école suspendue pour cause de la pandémie de coronavirus. Le programme à inscrire dans les rendez-vous du quotidien, sera diffusé de lundi à samedi dès 8h30.

Pour la première, il y avait donc du français au menu. Dans un décor de salle de classe, Germaine Pegny, institutrice à l'école publique du Centre administratif à Yaoundé, a pris le temps d'expliquer le sens de chaque phrase. Craie, tableau et vidéoprojecteur, elle a enchaîné, leçons, exercices, corrections. Ambiance de salle de classe, avec répétition systématique des phrases à retenir, des consignes à suivre, sur un ton posé. « Ayayah, ayayah ! C'est super !» La phrase magique de motivation des élèves n'a pas manqué au rendez-vous.

Une interruption plutôt inattendue, a quelque peu gâché le plaisir. Mais elle était utile. Capsule de 90 secondes pour apprendre à se laver les mains avec le Dr Essaka Dinh. Ensuite, Germaine Pegny a repris le relais pour boucler avec la nature de chaque proposition dans la phrase complexe. Puis, il y a eu de l'anglais avec Delphine Ndasi. Durant sa leçon, l'institutrice a appris de nouveaux mots, leur usage et leurs antonymes. Le tout, agrémenté d'une démonstration physique par elle-même. « Tall is different from high and is the opposite of short », a-t-elle répondu à un téléspectateur, souhaitant savoir la différence entre les termes « tall » et « high » qui renvoient à la grandeur.

En effet, il y a aussi la possibilité d'envoyer des questions au numéro 8018. Point à revoir tout de même, le vidéoprojecteur qui fait son rebelle face caméra. Obligé de faire un zoom pour y voir clair. Autre plus, la rubrique « Le conseil de l'expert ». Hier, Léonie Yamdjeu, inspecteur coordonnateur des enseignements, a encouragé les parents à prendre le relais à la maison, à se servir de langues locales au besoin. Une dernière capsule sur l'usage du gel hydro-alcoolique. 10h00, fin du programme animé par Sidonie Bassong, qui n'a pas hésité à se prêter à la danse des tout-petits avec les institutrices. Prochain rendez-vous, ce jour à 8h30. Ce sera pareil chaque jour jusqu'à samedi, à destination des élèves en classe d'examen.