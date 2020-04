Congo-Brazzaville: COVID-19 - La France accorde 600 millions FCFA

« Sollicitée par les plus hautes autorités de la République du Congo pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de riposte à l'épidémie de Covid-19, la France s'est engagée à mobiliser, en urgence, des ressources pour mettre en œuvre des projets concrets ayant un effet immédiat », indique le communiqué de l'ambassade de France publié le 6 avril.

Le texte précise que l'Agence française de développement (AFD) a officialisé, le 31 mars, avec les ministres de la Santé et des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, trois accords de financement pour un montant total de près de six cents millions de francs CFA (910 000 €) en don.

Le premier accord, d'un montant de 229 millions de francs CFA va permettre au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville d'acquérir des équipements et consommables médicaux de première nécessité pour faire face au développement de l'épidémie du coronavirus.

Le deuxième, trouvé dans le cadre du projet TELEMA pour un montant de 168 millions F CFA, permettra au Ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, de réaliser au plus vite des opérations de communication sociale sur les modes de contamination et les gestes barrières auprès des populations congolaises sur l'ensemble du territoire.

Toujours à travers le projet TELEMA, un troisième accord a été conclu pour apporter une aide de deux cents millions FCFA à la prise en charge alimentaire, pendant un mois, de cinq mille personnes vulnérables, principalement des enfants et des personnes âgées au sein d'institutions sociales, comme les crèches, les orphelinats et les hospices, localisées à Brazzaville, Pointe-Noire et dans le département du Pool.

Par ailleurs, la France rappelle qu'elle est « activement » engagée au sein de l'Union européenne et auprès des organisations internationales, notamment à travers ses contributions au Fonds Mondial, pour soutenir les plans de riposte Covid-19 des pays africains. « Fidèle à sa longue relation d'amitié avec la République du Congo, la France est en train d'identifier d'autres actions, de court et moyen terme, afin de soutenir le plan national de riposte contre le Covid-19, d'atténuer l'impact économique et social de la pandémie et de contribuer au renforcement du système sanitaire congolais », assure la note.