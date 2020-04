Sénégal: Thierno Seydi - "Pape Diouf laisse un grand vide"

Dakar — L'ancien président de l'Olympique de Marseille (élite française), Pape Diouf, décédé la semaine dernière des suites d'un coronavirus, laisse "un grand vide" dans le milieu du football, a affirmé son ancien collaborateur Thierno Seydi.

"Huit jours déjà que tu nous as quittés, Pape, nous laissant dans un grand vide. Les mots me manquent pour te dire combien tu as été important pour moi tout au long de mon cursus professionnel, à quel point tu as été tout simplement important dans ma vie", écrit l'agent de joueurs dans un texte reçu à l'APS.

Thierno Seydi, agent de plusieurs joueurs sénégalais, dont Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), rappelle que Pape Diouf l'a reçu à bras ouverts.

"Tu m'as accordé ta confiance, persuadé que j'étais capable de travailler à tes côtés dans ce milieu ô combien difficile, où les chausse-trapes, que dis-je, les pièges, sont grands !

Ma première victoire, la plus importante à mes yeux, je l'ai décrochée en me faisant accepter par cette personne si exigeante et tellement enracinée dans ses valeurs, symbiose de sa double culture sénégalaise et française", souligne-t-il.

Seydi estime que l'ancien journaliste et agent de joueurs "a tracé la voie" à des gens comme lui, "en [leur] apprenant à [se] battre dans la vérité et la dignité, en refusant la compromission ou la facilité de l'argent, en croyant toujours aux valeurs cardinales de notre peuple".

Il se souvient de leur première rencontre en décembre 1992, en marge d'un match de gala organisé par Pape Diouf à Dakar.

"Jusqu'à cette funeste journée de mardi 31 mars 2020, tu n'as jamais changé ton regard posé sur moi comme quelqu'un faisant partie de toi, quelqu'un que tu as admis à marcher à tes côtés", a ajouté Thierno Seydi.