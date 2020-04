Cote d'Ivoire: Primature - Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a repris ses activités

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a repris ses activités professionnelles, le lundi 6 avril 2020, à la Primature, après la fin de son auto-confinement, décidé le 24 mars dernier, après avoir été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus (Covid-19).

Cette reprise a été marquée par une réunion avec son Cabinet Restreint, en présence des ministres de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo et de la Coordination des Grands Projets, Isaac Dé. A suivi une séance de travail avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Aka Aouélé.

Amadou Gon Coulibaly en a profité pour féliciter les Ivoiriens de toutes les couches socio-professionnelles, les membres du gouvernement et les partenaires au développement, pour leur engagement à mettre fin à la pandémie.

Bien qu'en auto-confinement, Amadou Gon Coulibaly avait maintenu son rythme de travail, par des vidéo-conférences et des télé-conférences avec des membres du gouvernement, de proches collaborateurs et des partenaires techniques et financiers