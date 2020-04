Cote d'Ivoire: Coronavirus - La Chambre de commerce libanaise offre des vivres et non vivres d'une valeur de 50 millions de FCFA

50 millions en vivres et non vivres. C'est l'important don de la Chambre Nationale de Commerce et d'industrie Libanaise en Côte d'Ivoire (CNCLCI) au Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la Pauvreté.

Ce don, composé de matelas, de caches nez, de seaux, de gels hydro alcooliques, de gants, de sacs de riz et de savon a été réceptionné, le 3 avril 2020, au Programme National de Cohésion (PNCS) par la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, en présence de l'Ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, son excellence Youssef Rajji et du Président de la Chambre de Commerce et d'industrie Libanaise en Côte d'Ivoire, Dr Joseph Khoury.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la chaîne de solidarité lancée par la Ministre Mariatou Koné en vue de soutenir les démunis et les familles vulnérables afin de stopper la propagation du Coronavirus en Côte d'Ivoire.

Cette structure, faut-il le rappeler a fait d'importants dons au Ministère de la solidarité en 2018, suite aux pluies diluviennes qui ont causé des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels.