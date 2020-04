Angola: Face au COVID-19, les ONG viennent en aide aux plus vulnérables

Le Coronavirus a un impact dévastateur sur la situation des enfants pauvres, des familles déplacées et des camps de migrants.

Face à ces circonstances, l 'organisation internationale non gouvernementale, Save the children renouvelle son appel pour aider la partie la plus vulnérable de la population qui souffre davantage durant la propagation mondiale de la pandémie de COVID-19.

Save The Children fait ainsi partie des organisations humanitaires qui tentent d'aider les plus vulnérables. Interviewée par nos confrères de World, Inger Ashing PDG de l'organisation non gouvernementale décrit en quoi consiste son programme d'action pour protéger les jeunes.

« C'est une combinaison de différentes choses, notre aide consiste à renforcer autant que possible les systèmes de santé dans les pays, à s'assurer que nous formons des agents de santé afin qu'ils puissent aider la population à prévenir et à gérer la propagation de la pandémie.

L'un des défis, dans nos nombreux systèmes de réglage, pour nous ce qui se passe en Europe en termes de mesures barrières, lavage des mains, le maintien de la vie sociale la distance - ce n'est pas possible dans beaucoup de ces zones car elles sont surpeuplées, il n'y a pas d'accès à l'eau ni au savon. L'information est donc essentielle pour renforcer le système de protection des enfants et des familles ."

Il y a une semaine, le secrétaire général de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les forces et groupes armés du monde entier à promulguer immédiatement un cessez-le-feu mondial/ Il a également demandé la coopération internationale afin d'aider, en particulier les groupes et les enfants les plus vulnérables.