Algérie: Lutte antiterroriste - Découverte d'un pistolet mitrailleur et trois bombes artisanale à Boumerdes et Djelfa

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et saisi lundi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov à Boumerdes, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit trois bombes de confection artisanale à Djelfa, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et saisi, le 6 avril 2020, suite à une opération de fouille et de ratissage menée à Boumerdes (1ère Région militaire), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa, trois (03) bombes de confection artisanale", note la même source.

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), vingt (20) individus et saisi trois (03) fusils de chasse, des outils de détonation, un (01) camion, treize (13) véhicules tout-terrain, 25,850 tonnes de denrées alimentaires et 9500 litres de carburants, en plus de 19 groupes électrogènes, 13 marteaux piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux et 1,347 tonne de mélange d'or brut et de pierres, alors que 46 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset", conclut la même source.