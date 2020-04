Cote d'Ivoire: COVID-19/Région du Haut-Sassandra - Le président du Conseil régional et des cadres font un important don aux 4 départements

Cache-nez, gel hydro-alcoolique, gants, bidons de javel, papiers lotus, etc. constitue le don du Conseil régional et des cadres du Haut-Sassandra en partenariat avec le comité de pilotage de la lutte contre le Covid-19 dans ladite région, aux populations des 4 départements (Daloa, Vavoua, Issia et Zoukougbeu).

« Ce don va contribuer à endiguer le progrès de cette pandémie qui se déferle sur le monde et qu'on devrait arrêter le plus tôt », a indiqué Alphonse Djédjé Mady, président du Conseil régional du Haut-Sassandra qui situait ainsi le contexte du geste qu'il a posé au nom des cadres.

« Mais, comme la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, les cadres se sont cotisés et nous avons regroupé ce don qui comprend tous les éléments nécessaires à la prévention notamment, le gel hydro-alcoolique, les gants, papiers hygiéniques, masques, javel, etc. Tout ce qu'il faut pour se protéger et protéger les autres », a-t-il expliqué.

Et de remercier le gouvernement ivoirien et les organismes internationaux pour leur soutien. « Nous voulons aussi remercier toutes les autorités pour tous les efforts accomplis pour aider nos parents à préserver leur santé.

Egalement nos remerciements vont à l'endroit de toutes les organisations internationales, tous les pays qui aident la Côte d'Ivoire à faire face à cette pandémie », a-t-il exprimé avant de remettre le don de façon symbolique à Guédé Danielle épouse Tonga, cadre et fille de la région. Qui, à son tour, va se charger de les remettre au préfet de région MBako Privat pour faciliter la distribution aux populations.

« Un grand plaisir de savoir et de constater que nos élus avec à leur tête le président du Conseil régional, Alphonse Djédjé Mady, pensent à nos populations. Il est important de sensibiliser nos parents sur la gravité de cette pandémie. C'est un geste qui nous touche. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour nos élus et cadres », s'est félicitée Guédé Danielle.

Avant d'inviter tous les autres cadres qui n'ont pas encore réagi à le faire. « C'est le moment le mieux indiqué.

Cet élan de solidarité à l'endroit de nos parents qui sont dans les villages et campements, ne doit pas s'arrêter. Nous nous protégeons mais nous devons plus protéger nos parents. Parce que lorsqu'ils sont atteints, la chaîne de contamination va continuer », a-t-elle exhorté.

C'est à la résidence du président du Conseil régional du Haut-Sassandra à la Riviera 3, que la cérémonie de remise s'est déroulée, ce mardi 7 avril 2020.