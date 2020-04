Algérie: COVID-19 - Aboul el-Gheit avertit contre une propagation parmi les Palestiniens détenus

Le Caire — Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul el-Gheit, a mis en garde lundi contre le danger de propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) parmi les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Dans une lettre adressée au Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini, M. Aboul el-Gheit a prévenu de la gravité des conditions dont souffrent environ 5000 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes face à la propagation de l'épidémie en Israël, faisant remarquer que beaucoup d'entre eux sont des personnes âgées, des malades et des personnes à faible immunité, a indiqué lundi un communiqué de la Ligue arabe.

Le secrétaire général a souligné "la situation dangereuse dans ces établissements pénitentiaires, notamment l'absence de médecins spécialisés et d'équipements médicaux, la mauvaise aération dans les lieux de détention et la pénurie de produits de nettoyage et d'autres produits essentiels".

A cet égard, le SG de la Ligue arabe a appelé le Directeur général de la Croix-Rouge, au nom des milliers de prisonniers palestiniens et de leurs familles, à "intervenir" pour amener l'occupant israélien à "revoir sa politique à ce sujet, et à prendre une décision immédiate de libérer les prisonniers les plus vulnérables, afin d'éviter une catastrophe humanitaire".

"La situation actuelle exige que les considérations humanitaires prennent le dessus sur tout autre considération", a-t-il souligné.