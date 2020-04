Algérie: COVID-19 - L'ONPPE reçoit plusieurs appels pour des renseignements sur le virus

Alger — L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a reçu depuis le lancement fin mars de la campagne de sensibilisation sur la protection des enfants des risques de propagation du Covid-19, plusieurs appels d'enfants et de parents désirant s'informer sur cette maladie mortelle et sur les mesures préventives à prendre, a indiqué Meriem Chorfi, présidente de cet organe.

En dépit du fait que le rôle de l'organe consiste à garantir la protection des droits de l'enfant, l'Organe a lancé, parallèlement à sont action quotidienne, une campagne d'information pour sensibiliser familles et enfants sur les risques du Covid-19, en cette conjoncture difficile que traverse le pays, a déclaré Mme Chorfi à l'APS.

Le confinement doit être considéré comme étant « une étape positive » pour les familles, étant une occasion de rapprochement entre les parents et leurs enfants, estime-t-elle, appelant les parents à pratiquer des activités sportives avec leurs enfants et à adopter un régime alimentaire sain et équilibré.

La campagne de sensibilisation lancée le 18 mars dernier par l'ONPPE est animée par la commission thématique de la santé relevant de l'organe qui comprend des médecins spécialistes, des psychologues et des juristes, en collaboration avec les membres du réseau de la société civile pour renforcer les droits de l'enfant, en assurant un travail de sensibilisation sur le terrain et en transmettant des informations sur les mesures préventives à prendre.

L'action a été intensifiée pour donner les conseils et les orientations nécessaires sur les mesures préventives et insister sur l'importance de la protection des enfants de ce virus.