Congo-Brazzaville: COVID-19 - Lancement de la désinfection de l'Hôtel du gouvernement

Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du confinement de la commune de Gombe où les habitants sont terrés chez eux à cause de la propagation du Covid-19 parce que ladite commune est le foyer de cette pandémie dans la ville Kinshasa.

Les deux semaines de confinement de la commune de la Gombe, du 6 au 20 avril, permettra aux équipes de riposte de commencer à désinfecter certains endroits de forte affluence, notamment l'Hôtel du gouvernement où il y a eu des ministres ainsi que leurs membres du cabinet qui ont été testés positifs au Covid-19, le marché central. Les activités de décontamination de l'Hôtel du gouvernement sis sur le boulevard du 30-Juin ont été lancées par une équipe mixte composée des équipes de la commission de la riposte chargée de la prévention et du contrôle de l'infection, ainsi que de la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement. Toujours dans le cadre du confinement de la commune de la Gombe, les équipes de l'assainissement de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) ont procédé à la décontamination des bâtiments de cette structure sanitaire.

Dans les points chauds de la commune de Gombe, des barrières ont été placées en vue de contrôler tout mouvement d'entrée ou de sortie. A chaque barrière, des dispositifs de lavage des mains et de contrôle de température sont placées afin que chaque personne qui y entre ou sort soit contrôlée. Les éléments de la police nationale et les équipes de la riposte chargées de l'hygiène aux frontières assurent la supervision de ces barrières.

Depuis la déclaration de la pandémie en RDC, le président de la République avait pris un train de mesures en ce qui concerne l'accès au territoire congolais et pour les rassemblements de personnes. Parmi ces décisions, il y a la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport de frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles, le report des voyages à destination de la RDC de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre.

Le président avait également décidé de l'interdiction de tous les rassemblements, réunions, célébrations, de plus de vingt personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial, la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national, la suspension de tous les cultes pour une période de quatre semaines à compter à partir du 19 mars 2020, la suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif, l'interdiction de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants et l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles, jusqu'à nouvel ordre Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs.