Algérie: Les règles de confinement respectées à 95% dans les wilayas concernées

Alger — Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées à 95% entre le 24 mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience citoyenne face à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué mardi le responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le commissaire principal Rabah Zouaoui.

A travers ses activités dans les wilayas concernées par les règles de confinement partiel et total édictées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a relevé une prise de conscience citoyenne face à l'épidémie puisque le confinement est respecté à 95% à l'échelle nationale, a déclaré à l'APS, le commissaire principal Rabah Zouaoui.

Signalant toutefois l'existence de quelques réfractaires aux règles, des jeunes notamment, l'intervenant a précisé que les forces de police étaient mobilisées pour faire respecter le confinement et sensibiliser les récalcitrants à la nécessité impérieuse de ces mesures pour leur propre protection et celle de tous les citoyens.

Il a, par ailleurs, fait état de "la mobilisation de 1.630 policiers pour sécuriser les centres de quarantaine à travers le territoire, que ce soit au niveau des hôtels ou des établissements sanitaires".

Au cours de la même période (24 mars-6 avril), les services de la DGSN ont enregistré plusieurs infractions liées au non-respect des règles de confinement et au déplacement sans autorisation, selon la même source qui a précisé que 953 infractions avaient été enregistrées, dont 131 concernent des camions de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs et 770 des taxis".

Pour ce qui est des contrôles périodiques effectués par les services durant l'après-midi et le soir, le commissaire principal, Rabah Zouaoui a précisé que les haut-parleurs sont utilisés pour informer et sensibiliser les citoyens quant aux mesures de confinement, indiquant que plus de 4833 véhicules ont été contrôlés dont 280 ainsi que 73 motos ont été mis en fourrière pour non respect des mesures de déplacement autorisé durant les heures de confinement.

Durant la même période, plus de 7.400 personnes ont été contrôlées, selon le responsable qui indique que des patrouilles pédestres font des tournées le soir.

Par ailleurs, les services de la sûreté nationale ont contribué aux opérations de nettoyage et de désinfection des quartiers et grandes artères. 747 opérations de désinfection et de nettoyage ont été effectuées dans 30 wilayas à travers le territoire national.

Dans le cadre du contrôle permanent lié à la spéculation sur les prix des produits alimentaires et pharmaceutiques, M. Zouaoui a indiqué qu'un total de 738 affaires impliquant 830 personnes ont été enregistrées depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui.

Pour ce qui est des produits saisis, plus de 6039 qx de semoule, dont 437 qx impropres à la consommation, 8265 qx de farine, dont 1010 qx périmés ainsi que 1031 qx des légumes secs, tous types confondus, ont été saisis à travers le territoire national.