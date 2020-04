Angola: Foot - Mantorras, héros du Sport Lisboa e Benfica

Lisbonne — L'Angolais Pedro Mantorras a été considéré comme le héros du titre remporté en 2005 par le Sport Lisboa e Benfica, à une époque où l'attaquant était déjà confronté à des problèmes physiques.

Selon l'ancien milieu de terrain du Benfica, Nuno Assis, dans une interview dans l'édition de ce mardi du journal portugais "Record", ce fut une période atypique car un joueur limité est devenu le "héros de la saison".

«À l'époque, je ne pouvais plus cacher mes difficultés physiques. Dans le vestiaire, il s'est tourné vers nous et a dit qu'il n'avait besoin que de cinq minutes, notamment parce qu'il ne pouvait pas jouer beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est que Mantorras est entré, a bougé avec le jeu et a même marqué. C'était une période atypique ", a-t-il affirmé.

De même, il a souligné l'importance de l'entraîneur italien Giovanni Trapattoni. «Il était un homme et avait le groupe avec lui. Je me souviens qu'il s'asseyait sporadiquement sur le banc et nous disait faites ce qui vous semble bon, afin de soulager la pression », a-t-il indiqué. Mantorras est né à Luanda le 13 mars 1982. Il a évolué au Progresso de Sambizanga (1999), Alverca (1999/2001) et Benfica (2001/2011).

Après une blessure subie en décembre 2001, lors d'un match avec le Sporting, l'ancien footballeur souffre de chondrolyse, qui consiste en la disparition du cartilage articulaire d'un ou de tous les compartiments du genou.

Le genou droit de l'attaquant ne s'est pas amélioré après quatre interventions chirurgicales et de nombreux traitements, mettant fin prématurément à sa carrière en 2012, à l'âge de 28 ans. A Benfica, il a été champion de la Ligue portugaise dans les saisons 2004/05 et 2009/2010, vainqueur de la Coupe du Portugal (2004) et vainqueur de la Super Coupe du Portugal (2005).