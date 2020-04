Angola: Le gouvernorat de Zaire distribue des moto-citernes dans les communes

Mbanza Kongo (Angola) — Trente et une citernes acquises par le gouvernorat de la province de Zaire pour soutenir l'approvisionnement en eau potable des zones reculées de la région ont commencé, lundi, à être remises aux administrations municipales et communales, dans le cadre des mesures de prévention et contention du Covid-19.

L'annonce a été faite lundi, à Soyo, par le gouverneur, Pedro Makita Júlia, à l'issue d'une visite de vérification dans le district côtier de la province de Zaire.

Il a expliqué que 18 ont déjà été distribuées aux municipalités de Tomboco et Nzeto, une unité pour chaque commune.

Les moto-citernes et autres équipements, tels que des lits, des matelas, du matériel de biosécurité et des pulvérisateurs, ont été acquis dans le cadre des 90 millions de Kwanzas mis à disposition par l'Exécutif angolais pour lutter contre le nouveau coronavirus. Ce mardi, les membres de la commission provinciale multisectorielle dirigée par son coordinateur, Pedro Makita Júlia, travaillent dans la municipalité frontalière de Nóqui, après avoir radiographié les districts de Cuimba, Nzeto, Tomboco, Soyo et Mbanza Kongo.

Jusqu'à présent, tous les cas positifs enregistrés dans le pays sont importés, sans contamination au niveau des communautés.

Sur les 16 contaminés, deux sont morts, deux ont récupéré et les autres sont toujours sous traitement.