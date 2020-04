Afrique: La FIFA dévoile ses directives pour le prochain mercato

La FIFA vient de dévoiler un communiqué dans lequel elle donne ses consignes pour le prochain mercato estival, bouleversé par la crise du coronavirus.

Cette situation inédite liée au coronavirus nous laisse énormément de questions pour la fin de saison à venir. Déjà, tout le monde se demande si les championnats vont reprendre, et si c'est le cas, quand ? Les matchs se joueront-ils à huis clos ou avec du public ?

En cas de reprise, comment ne pas empiéter sur la saison suivante ? Et bien des questions encore... Mais logiquement, au delà de la compétition, il y a aussi énormément de flou autour du mercato estival. Il semble évident que les dates seront adaptées à la situation.

La FIFA a d'ailleurs publié un communiqué officiel dans lequel elle dévoile ses directives quant au marché des transferts et aux contrats des joueurs.

« La FIFA a élaboré une série de recommandations et de directives visant à aborder les nombreux problèmes pratiques qui en découlent, notamment en matière de contrats de joueurs et de transferts. Cette initiative a été menée en lien avec les parties prenantes du football dans le cadre d'un groupe de travail dirigé par Vittorio Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA, et composé de représentants des clubs, des joueurs, des ligues, des associations membres et des confédérations. Les discussions du groupe de travail ont abouti de façon unanime à un ensemble de principes directeurs que le Bureau du Conseil de la FIFA a validés aujourd'hui », explique ainsi l'institution qui régit le football mondial.

Les contrats des joueurs seront étendus jusqu'à la fin de la saison

Il convient de préciser qu'il s'agit de directives approuvées par la FIFA qui doivent ensuite être appliquées par les organismes de façon locale, et qu'il ne s'agit donc pas d'ordres définitifs ou de changement de règlement immédiat. Tout porte cependant logiquement à croire que les différentes fédérations et ligues en prendront compte. Tout d'abord, la question prioritaire est celle des contrats de joueurs expirant en juin. Thiago Silva pourra-t-il par exemple finir la saison à Paris s'il ne prolonge pas ?

C'est en tout cas le souhait de la FIFA. « Il apparaît aujourd'hui évident que la saison ne se terminera pas à la date initialement prévue. Par conséquent, il est proposé que les contrats soient étendus jusqu'à la fin effective de la saison.

Cette mesure parfaitement conforme aux intentions des parties concernées au moment de la signature du contrat vise à préserver l'équité sportive et la stabilité. Le même principe s'applique aux contrats entrant en vigueur au début de la saison prochaine, avec une date d'effet retardée en conséquence », annonce-t-elle ainsi dans son communiqué.

« En ce qui concerne les périodes de transferts, il semble là aussi nécessaire d'ajuster le cadre réglementaire au contexte actuel. La FIFA fera preuve de souplesse et autorisera un déplacement de ces périodes de sorte qu'elles encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine.

En parallèle, elle veillera autant que possible à préserver la coordination et à protéger la régularité, l'intégrité et le bon fonctionnement des compétitions, afin que les résultats sportifs ne puissent souffrir aucune contestation », conclut la FIFA quant au mercato. Il n'y aura donc a priori pas de mercato dès le début de l'été si les compétitions se jouent encore, et il est plus que probable qu'il se termine donc bien après le 31 août au soir.

On apprend également que la règle des 8 prêts maximum autorisés par équipe, qui devait entrer en vigueur dès la saison à venir, est reportée.