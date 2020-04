Afrique: ONU - La réponse au Corona nécessite une coordination pour continuer l'aide

Khartoum — Au milieu du plus grand défi global depuis la Seconde Guerre mondiale, 23 organisations des Nations Unies ont appelé le Gouvernement du Soudan à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire aux personnes les plus vulnérables du Soudan, pour contenir, tester et traiter le coronavirus émergent.

En 2019, les Nations Unies et ses partenaires ont accès à plus de 7 millions de personnes dans le besoin et le plan pour atteindre 6,1 millions de personnes dans le besoin en 2020.

"La livraison de l'aide peut être retardée ou échouer due à la pandémie si elle n'est pas coordonnée correctement", a déclaré la coordinatrice des Nations Unies pour le développement et les affaires humanitaires au Soudan, Mme Gwi-Yeop Son, ajoutant: "Les Nations Unies restent et fournit de l'aide au Soudan. "

Le nombre de cas du corona au Soudan jusqu'au 7 Avril était 14 cas confirmés d'infection par le nouveau coronavirus, avec la possibilité de l'augmentation rapide du nombre de cas.

Les Nations Unies ont spécifiquement mentionné trois domaines qui nécessitent une coordination avec le Gouvernement du Soudan, à savoir: accélérer l'entrée des travailleurs sanitaires et humanitaires au Soudan, accélérer ou lever les restrictions de voyage dans le pays pour les personnes clés, y compris les travailleurs médicaux et humanitaires à l'intérieur du Soudan, et permettre aux services des Nations Unies de transport aérien pour l'aide humanitaire de continuer à effectuer des voyages nationaux et extérieurs certifiés conformément à la nature des programmes de sauvetage.

"L'ONU coordonne déjà avec le Gouvernement du Soudan dans certaines de ces régions, mais à mesure que le nouveau coronavirus se propage au Soudan, nous devons assurer que cette coopération se poursuive afin que des opérations de sauvetage puissent atteindre à ceux qui en ont besoin", a précisé Gwi-Yeop Son.

Environ de 9,3 millions de personnes au Soudan ont besoin d'un soutien humanitaire en 2020.

Le financement reçu pour le plan humanitaire des Nations Unies au Soudan a atteint jusqu'à présent 14% seulement.