Sénégal: Transfert de Mané à Liverpool - Jurgen Klopp révèle le déclic

Le 28 juin 2016, la vie de Sadio Mané a changé. Après des passages successifs dans des clubs moyens, l'international sénégalais tape enfin dans l'œil d'une grosse écurie et signe à Liverpool. Recruté à l'époque à 36 millions d'euros, le joueur a vite justifié sa somme après quelques semaines de critiques.

Comment ce transfert a été fait ? Cette question taraudait les esprits même après 4 saisons. Désormais les circonstances dans lesquelles ce recrutement a été fait, sont dévoilées par Jurgen Klopp dans le documentaire « Sadio Mané : Made in Senegal » réalisé par Rakuten TV. Le technicien avoue qu'il suivait depuis l'ancien messin mais a été séduit par ses prestations à Southampton. Ce qui a d'ailleurs précipité son arrivée dans la Merseyside.

« Je me suis dit : 'Je n'ai pas le temps pour ça'. Notre équipe était bonne à l'époque et j'avais besoin de quelqu'un qui pourrait supporter de ne pas être titulaire. Mais j'avais tort à son sujet. J'ai suivi sa carrière et il s'est démarqué, surtout à Southampton », a-t-il révélé.

La suite on la connait. Arrivé à Liverpool sans bruit, Sadio Mané est devenu aujourd'hui un joueur de classe mondiale. Il est classé 4ème lors du Ballon d'Or France Football, joueur africain de l'année 2019 et aussi Soulier d'Or en Premier League. L'enfant de Liverpool a conquis Liverpool et le monde du football.

Notons que le documentaire sera diffusé pour la première fois ce mercredi.