Congo-Brazzaville: Football - Lys Mouithys ouvre la boîte à souvenirs

interview

Alors que le ballon est empêché de rouler par la pandémie de Covid-19 et que la moitié de l'humanité est confinée, c'est autour des souvenirs que l'on peut trouver du réconfort et le sourire. Les Dépêches de Brazzaville vous proposent donc donner la parole à d'anciens joueurs de la sélection congolaise. Avec une saine nostalgie !!!

Lys, puisque l'idée est venue en discutant ensemble, à toi l'honneur. Te souviens tu de ta première sélection ?

Bien sûr, je m'en souviens très bien : c'était contre la Zambie lors de la campagne éliminatoire pour la CAN 2008 à Massamba-Débat. Ce n'est d'ailleurs pas un très bon souvenir : j'avais été très mauvais, même très nul. J'avais une pression énorme, je n'arrivais à rien et Noël Tosi (ndlr : limogé après ce match nul, le 25 mars 2007) avait dû me remplacer à la mi-temps. (ndlr : il s'agit ici de son premier match officiel, puisqu'il avait joué en amical contre le Mali, à La Courneuve, le 14 novembre 2006).

Et ton premier but ?

J'hésite... avec le Mali. Mais non, c'est contre le Tchad lors des éliminatoires CAN/Mondial 2010. On gagne 2-0 à Massamba-Débat (ndlr : le 22 juin 2008, il ouvre le score à la 14e).

Quel est ton plus beau souvenir en sélection ?

Franchement, il y en a tellement. Mais le premier qui me revient, là, c'est le match Congo-Gabon, avec une victoire 1-0 à Pointe-Noire. Christopher Samba avait marqué le but. C'était le premier match de Djamel Djabbour sur le banc, on était premiers de notre groupe...

Le club dans lequel tu aurais aimé jouer au pays ?

Sans hésiter Diables Noirs, la nation hein. J'en ai d'ailleurs porté les couleurs, en jeune, avant d'arriver en France.

Quel sélectionneur t'a le plus marqué ?

Je dirais Ivica Todorov. J'ai une affection particulière pour Noël Tosi, qui m'a fait débuter en sélection et qui était mon entraîneur à Cherbourg. Mais humainement et sportivement, j'ai beaucoup apprécié de travailler sous les ordres d'Ivica Todorov. Avec lui, on pouvait parler de football pendant des heures...

Quel ancien co-équipier, que tu as perdu de vue, aimerais-tu revoir ?

Je suis encore en contact avec pas mal de joueurs comme Barel (Mouko), Matt (Moussilou), Francis (N'ganga) et Ladislas (Douniama), le « champagnard » comme je l'appelais. D'autres comme Delvin Ndinga ou David Louhoungou, j'arrive à avoir des nouvelles, comme Pitchou Mouaya ou Sembolo. En fait, j'aimerais bien revoir Christopher Samba. On était assez proches, mais la vie a fait qu'on s'est perdus de vue. Chris Malonga aussi, j'aimerais bien le revoir... Mais Camille, tu ne m'as pas demandé mon pire souvenir.

Je pensais que c'était cette première sélection. Au temps pour moi. Alors, quel est ton pire souvenir en sélection ?

Oui, c'était un mauvais souvenir, mais il y a pire : à Khartoum, alors qu'un nul nous suffisait pour aller au tour suivant (ndlr : les éliminatoires Angola 2010 étaient jumelés avec ceux du Mondial 2010), on se fait voler par l'arbitre et on perd 0-2. Moi je prends un carton rouge immérité à la 51e. Le pire, c'est qu'après le match, on était resté en galère à l'aéroport et qu'on avait dû payer nous-même les billets d'avion. Un cauchemar de bout en bout...

Pourquoi ce petit questionnaire?

Palabrant sur l'identité du buteur du match Angola-Congo de novembre 2009 avec des supporteurs et Lys Mouithys, l'idée est arrivée: donner la parole à d'anciens Diables rouges pour faire revivre le ballon, actuellement paralysé par la pandémie du Covid-19. En voici le premier volet.