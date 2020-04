Congo-Kinshasa: Confinement de la Gombe - Une équipe de l'HVK au front pour faciliter l'accès aux ayants-droits

Dans le but de résoudre les difficultés rencontrées et déplorées lors du premier jour du confinement de la Commune de la Gombe, épicentre de la pandémie de Coronavirus dans la Ville-province de Kinshasa, le Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Ville, accompagné de quelques-uns de ses membres, ont effectué une descente dans les différents postes d'accès à la Commune, dans la journée du mardi 7 avril 2020.

Comptant en son sein des Conseillers Techniques et experts en Nouvelles Technologies, cette opération a consisté à renforcer les dispositions de la Police Nationale Congolaise dans la facilitation d'accès aux ayants-droits, c'est-à-dire, aux personnes munies de badges, produits et validés par l'Hôtel de Ville de Kinshasa, et autorisées à vaquer librement à leurs occupations.

Soumis à un confinement total de deux semaines, soit du lundi 06 au lundi 20 avril 2020, il a été strictement interdit toute circulation et tout rassemblement dans cette contrée de la Capitale afin de limiter les risques de propagation du Covid-19 et de procéder, par la suite, à des opérations de désinfection et de dépistage de ses résidants.

Après une vague de protestations liée à un refus d'accès par la Police Nationale Congolaise, en dépit des badges délivrés par l'Hôtel de Ville de Kinshasa, et ce par une frange des professionnels composée essentiellement des journalistes, agents de banque et autres structures, Gentiny Ngobila Mbaka a déployé une équipe composée de son Directeur de Cabinet et de quelques-uns des ses coéquipiers.

Ayant sillonné les différents postes d'accès de la PNC, le Directeur de Cabinet et son équipe ont procédé à un renforcement des dispositions en vue de faciliter les ayants-droits à accéder à la Commune de la Gombe et de répondre aisément à leurs différentes tâches professionnelles.

Par ailleurs, l'on signale l'intervention positive de Me Freddy Bonzeke Iliki, ci-devant Dircab de Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, aux environs de la barrière érigée entre les avenues Itaga et Mont des Arts, qui a martelé sur la bonne application des instructions du Gouverneur de la Ville et insisté sur le port des cartes validées par l'HVK pour tout accès à la Commune en confinement.