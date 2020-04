Congo-Kinshasa: COVID-19 - François-Xavier Beltchika lance un cri de guerre !

document

Déclaration Politique

Chers frères et sœurs, chers compatriotes, camarades,

Le 7 avril 2011 naissait le CDPS " Congrès des Démocrates pour le Progrès Social ". C'est, en effet, à l'issue d'une Assemblée constitutive, à Kinshasa - Righini, au N° 20, avenue du Cardinal Joseph MALULA, qu'en compatriotes conscients et responsables, nous avons décidé, par ce geste, de nous assumer, en prenant date, avec l'histoire, devant notre peuple.

Aujourd'hui, 9 ans déjà ?, diront certains, ou encore, 9 ans seulement !!!, diront d'autres, le parti politique CDPS s'est affermi sur le terrain et continue imperturbablement son bonhomme de chemin poursuivant ses objectifs dans le strict respect des principes et valeurs qui fondent son EXISTENCE. Notamment, c'est : apporter dans l'espace politique congolais une nouvelle dimension de culture politique qui fait cruellement défaut telle que : - le privilège et le primat de l'intérêt général de la nation et du peuple à celui personnel ou partisan d'un ou groupe d'individus ; - la conformité du comportement et des actes du politique à ses paroles et discours : " faire ce que l'on dit et non l'inverse " ; - la primauté et le respect de la constitution et des lois de la République, au plan national, par toutes les institutions nationales et leurs dirigeants, en tant qu'une des exigences d'un Etat de droit qui s'impose à tous, du reste, simples serviteurs de la nation et du peuple. Et, de même, au plan des partis politiques, l'observance de l'application de la rigueur des statuts et des règlements intérieurs, dans leur organisation et fonctionnement, comme prémisses, avant la lettre de l'esprit de l'Etat de droit.

Etant entendu que les structures du parti et leurs dirigeants sont au service du parti et des membres qu'ils sont censés représenter et non le contraire. - L'application du principe de tolérance dans les rapports entre les partis politiques, qui sont, en fait, des adversaires et non des ennemis politiques. L'entretien de la vigilance pour ne pas diluer ou noyer, dans les tourbillons éventuels desdits rapports, les principes et valeurs qui caractérisent le parti.

A présent, le CDPS est existant dans les cinq grands espaces nationaux : Centre, Est, Sud- Est, Ouest et Nord-Ouest.

Bref, sur 26 nouvelles subdivisions provinciales, le parti existe dans 19 Provinces sur 26. Notre challenge est de couvrir 26/26 provinces lors de notre 10ème Anniversaire. Nous félicitons les organes et structures centraux et de base du Parti, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour l'ampleur du travail accompli, et continue à s'accomplir, dans des conditions, nous en sommes conscients, très difficiles, mais portés par la foi des valeurs et principes confirmés par le comportement journalier du parti, d'un côté, et la décrépitude générale de l'évolution de la situation politique du pays, de l'autre.

Surtout avec le vent de la pandémie du covid-19 qui couve, plane et menace à l'horizon.

Le Conseil National, " CN " deuxième organe du parti, après le Congrès, le Bureau Permanent du Conseil, le Secrétariat Permanent et les Comités Fédéraux, chacun en ce qui le concerne dans l'accomplissement de sa mission et tâches lui assignées par les Statuts et les règlements du parti, participe au partage de ses félicitations et mérites.

C'est dire combien l'œuvre que nous saluons, aujourd'hui, est le fruit positif de tous, et, consacre la spécificité du cachet CDPS et de son identité dans la constellation de l"univers des partis politiques dans notre pays.

Nous vous encourageons et vous exhortons de continuer sur la même lancée. Particulièrement, le Secrétariat Permanent cheville ouvrière journalière de cette œuvre, pour avoir su intérioriser et traduire en action notre cri de guerre, - cri de combat du CDPS - énoncé dans nos propos, au cours de l'Assemblée constitutive et récidivé dans notre discours lors de la sortie officielle du parti à Ste Anne - Gombe -, le 09 Juillet 2011, et, à bien d'autres occasions de réarmement moral des membres du parti : " S'il faut tailler notre chemin dans le roc, nous le taillerons, avec volonté et engagement politiques éprouvés, portés par une conscience responsable, chaque jour, plus aiguisée ; nous le taillerons et surplomberons l'avalanche de défis des montagnes qui se dressent devant nous et jonchent notre parcours, c'est le PRIX A PAYER pour relever le défi et confirmer notre EXISTENCE. " fin cit.

Dans ce bref message, l'heure n'est pas au bilan, sur lequel nous aurons le loisir de nous pencher largement sous ses diverses facettes, à l'occasion du 10ème Anniversaire du parti que nous nous engageons à célébrer comme une étape importante dans l'existence du parti.

Nous invitons, cependant, d'ores et déjà, les Structures Nationales et de Bases du parti, en l'occurrence, le Secrétariat Permanent et les Fédérations, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à s'y pencher, en vue des propositions et recommandations utiles et pertinentes, pour ce bail de 10 ans que le parti aura accompli, le 07 avril 2021 et ce, en perspective de l'échéance de 2023, en rapport à ses attentes et celles du peuple congolais.

Bref, celles du VRAI CHANGEMENT.

Ici, c'est plutôt l'expression des souhaits d'un Bon, Joyeux et Heureux 9ème anniversaire que nous formulons à tous nos membres et cadres du parti : Etudiants, jeunes et vieux, femmes et homes, des milieux ruraux que des citadins, des sans-emplois que des chômeurs et des travailleurs à revenues précaires dans divers métiers, des personnes vivant avec handicap, des professions libérales et des sympathisants divers. Nous les félicitons pour leur engagement, détermination, disponibilité, discipline et solidarité tant individuelle que structurelle, en accord avec les principes et valeurs du parti dans la marche vers son 10ème Anniversaire.

Ensemble, unis et disciplinés nous EXISTONS ET SOMMES AU SERVICE DU PEUPLE POUR LE VRAI CHANGEMENT.

Nous avons, de ce fait, relevé un défi de taille. Débout camarades et Chers compatriotes, allons-y de plus belle. CDPS Viva !!!

Kinshasa, le 7 - 04 -2020

François-Xavier BELTCHIKA - KALUBYE