Cote d'Ivoire: Duékoué - L'honorable Flany Touré fait un important don aux populations

Les filles et fils de la région du Guémon continuent de faire parler leurs cœurs, en soutien aux populations et au comité départemental de lutte contre les pandémies et urgence sanitaire, en alerte depuis les premiers signes de la menace du coronavirus en Côte d'Ivoire.

Le lundi 6 avril, c'était au tour du député de Duékoué commune, Flany Touré, de remettre au préfet de la région du Guémon, préfet du département de Duékoué, sa « modeste contribution » à la lutte.

Elle a fait un don composé de 30 tonnes de riz, 500 seaux, 50 cartons de gel hydro-alcoolique, 50 cartons de savon liquide, 1000 paires de gants et d'une enveloppe de 3 millions Fcfa dont 2 millions Fcfa destinés au comité départemental de lutte contre les épidémies et 1 million Fcfa à répartir entre les différentes communautés religieuses (catholique, évangélique et musulmane).

Le préfet a traduit la gratitude des populations à la donatrice, appelant tous ceux qui ont des intérêts dans la région à apporter, chacun en fonction de ses moyens, leur contribution à la lutte contre la pandémie. Il a invité les populations à ne pas décourager les donateurs en faisant des comparaisons qui n'ont pas de sens, pis en répandant des rumeurs faisant état d'une campagne de vaccination qui viserait les enfants.

« Evitons les amalgames, les paroles politiciennes. C'est une crise spirituelle. Pour la juguler, c'est vrai que nous allons respecter les mesures barrières, mais nous devons faire preuve de fraternité, de générosité. D'abord à l'égard de ceux qui sont atteints de cette maladie qu'ils n'ont pas achetée.

Il ne faut pas stigmatiser les malades. Ressaisissons-nous », a interpellé le préfet de région, qui invite ses administrés à se montrer plus fraternels et à se débarrasser des vilains sentiments (jalousie, mesquinerie, hypocrisie). Il s'est offusqué en outre contre ces personnes qui sont dans l'intox en parlant de crise sanitaire imaginaire.

Pour sa part, le député a salué les efforts déployés au quotidien par le préfet et les autorités sanitaires, sécuritaires, administratives et autres acteurs depuis le déclenchement de la pandémie pour sensibiliser les populations et agir pour les mettre à l'abri du Covid-19.

L'honorable Flany Touré a traduit sa foi que la Côte d'Ivoire gagnera, au prix des efforts déployés, le combat contre la pandémie.

Elle a invité les populations du département de Duékoué au respect strict de toutes les mesures édictées par le gouvernement, au respect des gestes barrières.