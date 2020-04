Mauritanie: Généralisation des tests de dépistage du COVID-19 à toutes les personnes en confinement

Le Premier ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, a présidé, lundi à la Primature, une réunion des présidents des sous comités issus du Comité interministériel chargé de la lutte contre le covid-19.

La réunion a permis l'examen de l'état de la pandémie dans le pays, marquée fort heureusement par une stabilité depuis le 31 mars 2020. Elle a été également l'occasion d'évaluer le niveau d'exécution sur le terrain des importantes mesures annoncées par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans son adresse à la Nation, le 25 mars dernier.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes ont été adoptées :

Conformément aux annonces faites par Son Excellence le Président de la République, la Délégation Taazour met les dernières retouches au programme d'appui matériel et financier, et dont la mise en œuvre débutera dans les tous prochains jours.

Il convient de souligner que les distributions anarchiques faites par certains groupes n'ont aucun rapport avec les actions programmées par les autorités, et affectent, dans la forme et dans le fond, l'effort public et les mesures d'envergure qui sont dans l'intérêt de tous les citoyens.

La réunion a apprécié et salué le rôle déterminant que joue le corps médical dans son ensemble dans la lutte contre le fléau du covid-19, et celui des corps armées et de sécurité en matière de protection des frontières dans ce contexte crucial, relevant sur le terrain tous les défis.

De même, elle a souligné la contribution importante de la presse, de la société civile, des élus, des structures communautaires et de toutes les initiatives, à la campagne nationale de sensibilisation sur les moyens de prévention contre la pandémie.

Elle a appelé à la poursuite de cette campagne à travers tous les supports et par toutes les formes pour cibler tous les citoyens et leur fournir les informations utiles, tout comme elle a convié les citoyens à observer scrupuleusement les consignes et recommandations qui émanent des institutions spécialisées pour éviter d'être atteint par le virus ou de le transmettre.

Elle a, également, appelé à ne rien entreprendre qui puisse affecter l'effort national telle que la diffusion d'informations erronées ou émanant de sources non officielles spécialisées dans ce domaine.

Enfin, annonce a été faite du début, hier, des tests de dépistage du covid-19 sur toutes les personnes en confinement à des fins préventives pour leur propre protection, celle de leurs familles et de la société.