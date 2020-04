Madagascar: Naina Andriantsitohaina - Appel à la population tananarivienne sur le coronavirus

Le maire d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, a lancé un appel à la population tananarivienne pour faire face à la propagation du coronavirus. Et ce, suivant la déclaration du président de la République portant notamment sur la mise en place du comité « loharano » au niveau des fokontany.

Selon le Premier magistrat de la ville, « ces dispositions ont été prises afin que nous puissions gérer, coordonner et contrôler tout ce qui se passe au niveau des fokontany, tant sur le plan social, qu'économique et sanitaire ». Un message qui s'adresse à tous ceux qui sont prêts à apporter leur concours pour le bien-être de la capitale. Cette déclaration vise en particulier ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, de la santé ; mais aussi les forces de l'ordre et les simples citoyens. Cet appel s'adresse à tout un chacun, sans aucune distinction.

Ainsi, pour les gens de bonne volonté qui ont l'intention d'apporter leur contribution pourront le faire à partir de demain. Et ce, durant deux jours. Ces mesures vont toucher probablement un certain nombre d'habitants de la Ville des Mille, puisqu'elles ont été prises au niveau des fokontany qui sont plus proches de la population. Une politique de proximité en sorte.