Congo-Kinshasa: Acacia Bandubola - "Cette maladie est réelle, mais elle n'est pas une fatalité... "

C'est une bonne nouvelle pour la famille Bandubola qui a payé un lourd tribut en perdant deux des ses membres à cause de la pandémie du COVID-19. Oui, Mme Acacia Bandubola Mbongo, Ministre de l'Economie Nationale de la RDC est finalement sortie des serres du Coronavirus.

Sa guérison est confirmée par un certificat délivré par l'INRB, signé par le virologue Docteur Jean-Jacques Muyembe. Et, dans le message qu'elle a dressé à la Nation à chaud, Acacia Bandubola n'a pas manqué de sensibiliser la population au sujet des mesures de prévention à appliquer pour éviter la propagation de cette pandémie qui frappe beaucoup de Nations. "Cette maladie est bel et bien réelle, mais elle n'est pas une fatalité et l'on peut s'en sortir, en suivant les traitements préconisés", renseigne-t-elle.

A travers son témoignage, la Ministre de l'Economie Nationale a tenu à remercier tous les congolais qui ont manifesté leur marque d'affection et de soutien à son égard. "Je tiens, à travers ce message, à remercier vivement toutes les personnes qui ont manifesté leur marque d'affection et de soutien à mon endroit durant ces moments douloureux que je viens de traverser non seulement à cause du Covid-19, mais également par la perte de deux membres de ma famille", a-t-elle écrit.

Dans ce même chapitre, Acacia Bandubola a annoncé qu'elle reprenait son service dans les prochains jours : "J'informe l'opinion que je reprends du service, dans les tous prochains jours, la plénitude de mes charges en tant que Ministre de l'Economie Nationale, au service de la Nation et du peuple congolais qui, en cette période particulièrement difficile, attend de nous des solutions".

Pour rappel, c'est depuis le mois de mars que la Ministre Bandubola était déclarée positif au coronavirus. Aussitôt, elle a été isolée et admise dans un hôpital de la capitale pour des soins appropriés. Durant cette période, son frère Dedie Bandubola, qui était son Directeur de cabinet et leur sœur aînée au nom de Rachel Bandubola, ont succombé de la pandémie du COVID-19. Visiblement, la guérison de la Ministre est une bonne nouvelle pour ses proches et fera ainsi renaître de l'espoir dans le chef de ceux qui, à cet instant précis, luttent pour prendre le dessus sur cette maladie meurtrière qui a déjà tué plus de 18 personnes en RDC.