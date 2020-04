Algérie: Conflit Benlamri - Al Shabab - Un ancien coach vole au secours de l'Algérien

La cohabitation entre Djamel Benlamri et Al Shabab devient de plus en plus difficile. Après que les deux parties ont résolu un dernier problème que surgit un autre. C'est la énième mésentente entre le défenseur algérien et le club saoudien. Ayant ouvertement critiqué sa direction sur son compte Instagram, le joueur serait désormais prêt à rejoindre une nouvelle équipe.

A comprendre le message posté par Benlamri sur son compte social, la direction d'Al Shabab veut lui imposer des conditions afin qu'il puisse partir contre un gros chèque. Ancien entraineur du champion d'Afrique dans cette équipe, Marius Șumudică déplore la gestion du cas de l'Algérien.

« Il faut savoir travailler avec Djamel car c'est un joueur avec un très gros caractère, mais qui aussi a des sentiments. Il faut savoir travailler avec ce genre de joueurs », a déclaré le technicien roumain dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Avant de rappeler l'importance de Djamel Benlamri : « Ce que j'ai envie de dire c'est que Benlamri est le capitaine de cette équipe à mon avis. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entrainés durant ma carrière. Benlamri gagne des trophées, il faut le soutenir et ne pas le perdre. La saison dernière c'était le meilleur défenseur du championnat saoudien. Mais que s'est-il passé ? il ne sait plus jouer au football ? Ce n'est pas possible. C'est l'un des meilleurs et il a gagné la CAN, ne l'oubliez pas ».L'entraineur roumain envoie un message fort à l'instance dirigeante d'Al Shabab.